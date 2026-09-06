Про це повідомив президент Володимир Зеленський після завершення трьох раундів перемовин у Києві, до яких долучилися радники з нацбезпеки Франції, Великої Британії та Німеччини. Зі свого боку Стів Віткофф заявив, що Вашингтон прагне відновити тристоронні переговори за участю України, Росії та США.

Коли очікувати нові раунди переговорів?

За словами Віткоффа, про проведення зустрічі у форматі Україна – Росія – США можуть оголосити вже найближчим часом.

Раніше спецпредставники Трампа повідомляли, що під час переговорів у Москві почули нові пропозиції щодо врегулювання війни, які раніше не дали результату. За його словами, цю інформацію американська сторона передала українським представникам у Києві.

Зауважимо, Володимир Зеленський наголошував, що треба робити все, "щоб тристоронні зустрічі були". Глава держави переконаний у тому, що територіальні питання мають вирішуватися на рівні лідерів держав.

Він також розповів певні подробиці щодо залучення європейців до переговорного процесу. Президент підкреслив, що конкретне місце майбутнього переговорного майданчика поки не визначено, проте Україна відкрита до будь-яких варіантів.

Ми домовились, що найближчим часом Україна, Європа і Америка зустрінуться. Не знаю, де буде зустріч – в Європі, в Сполучених Штатах Америки, а може знову – я так зрозумів, Стіву сподобався наш потяг – то може знову в Україні. Ну, ми відкриті в будь-якому випадку,

– сказав Зеленський.

Три раунди предметного діалогу в Києві

Загалом протягом дня у столиці відбулося три раунди перемовин, які глава держави оцінив як дуже предметні. Сторони детально обговорили можливі параметри завершення війни та забезпечення підтримки для України у короткостроковій перспективі.

Американські спецпосланці розпочали свій візит із зустрічі на Софіївській площі. Варто зазначити, що перед приїздом до Києва посадовці США провели консультації в Москві.