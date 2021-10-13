Украина в Гааге потребует от России компенсации за захват военных кораблей
Источник:"Укринформ"
В Гааге началось слушание по делу захвата Россией украинских кораблей в Керченском проливе. Украина в международном арбитраже будет добиваться компенсаций от России.
Об этом в Гааге сказала директор Департамента международного права МИД, глава делегации от Украины Оксана Золотарева.
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Компенсация для Украины
Она отметила, что в случае, если заявляется о вреде кораблям, то логично, чтобы компенсацию получили Военно-морские силы.
Это – дело Украины, поэтому компенсация будет для Украины, которую уже потом Украина будет распределять в соответствии со своими целями, в соответствии с тем, что заявляется о компенсации,
– сказала Золотарева.
Однако прежде чем говорить о компенсации, нужно пройти слушания относительно юрисдикции и получить решение по существу. Вопросы компенсаций выносятся на третий этап, однако сумма возмещений с каждым днем растет.
Она также отметила, что украинская сторона призывает арбитраж признать свою юрисдикцию по этому делу. И отметила, что это – дело о вопиющем нарушении иммунитета военных кораблей. А также отметила, что второй раунд дебатов сторон состоится 14 и 15 октября.Обратите внимание! Сейчас Россия воспользовалась правом на обжалование юрисдикции Арбитража. Украина ответит на возражения во время устных слушаний. Наше государство уверено, что Трибунал признает юрисдикцию по этому делу и страна-агрессор понесет ответственность.
Золотарева отметила, что украинская сторона очень положительно настроена. Ранее в МИД Украины допускают, что Международный трибунал по морскому праву вынесет решение по делу в конце 2022 – начале 2023 года.
Интересы украинских моряков в 2018 году: коротко
- 25 ноября 2018 года россияне с применением оружия захватили у Керченского пролива украинские буксиры "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь". Тогда задержали 24 украинских моряков.
- 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву присудил России немедленно освободить моряков и вернуть корабли. Однако Кремль длительное время игнорировал это решение.
- 7 сентября 2019 года моряки вернулись домой, но только в рамках обмена между Украиной и Россией.
- 18 ноября РФ передала Украине и корабли, но они были разграблены. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что суда не на ходу, без розеток и унитазов.