Украина в Гааге потребует от России компенсации за захват военных кораблей

В Гааге началось слушание по делу захвата Россией украинских кораблей в Керченском проливе. Украина в международном арбитраже будет добиваться компенсаций от России.

Об этом в Гааге сказала директор Департамента международного права МИД, глава делегации от Украины Оксана Золотарева.

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Компенсация для Украины

Она отметила, что в случае, если заявляется о вреде кораблям, то логично, чтобы компенсацию получили Военно-морские силы.

Это – дело Украины, поэтому компенсация будет для Украины, которую уже потом Украина будет распределять в соответствии со своими целями, в соответствии с тем, что заявляется о компенсации,

– сказала Золотарева.

Однако прежде чем говорить о компенсации, нужно пройти слушания относительно юрисдикции и получить решение по существу. Вопросы компенсаций выносятся на третий этап, однако сумма возмещений с каждым днем ​​растет.

Она также отметила, что украинская сторона призывает арбитраж признать свою юрисдикцию по этому делу. И отметила, что это – дело о вопиющем нарушении иммунитета военных кораблей. А также отметила, что второй раунд дебатов сторон состоится 14 и 15 октября.

Сейчас Россия воспользовалась правом на обжалование юрисдикции Арбитража. Украина ответит на возражения во время устных слушаний. Наше государство уверено, что Трибунал признает юрисдикцию по этому делу и страна-агрессор понесет ответственность.

Золотарева отметила, что украинская сторона очень положительно настроена. Ранее в МИД Украины допускают, что Международный трибунал по морскому праву вынесет решение по делу в конце 2022 – начале 2023 года.

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