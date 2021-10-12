"Украина – го*но": блогер-подросток попал в скандал

Несовершеннолетний блогер-работник под ником lil_spider_prank попал в скандал. Подросток высказался относительно инцидента с девушкой, которая подожгла государственный флаг. Парень, наверное, решил поддержать ее и выругался в сторону своей страны.

Так, парень пустил поток ругани и обозвал Украину. Более того, подросток стал плеваться и говорить что-то об экономике и низкой зарплате.

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Парень назвал Украину "го*ном"

Кроме бурных обид, напоследок парень "послал" свое государство. Он обнародовал эмоциональное видео, после которого, вероятно, получил хейт.

Запомните, Украина – го*но,

– написал парень.

Кроме того, блогер показывал в сторис средний палец и также выложил фото горящего флага. Сейчас подросток закрыл свою страницу в инстаграме.



Сторис подростка / Фото из инстаграма lil_spider_prank

Смотрите видео, как подросток обозвал Украину (присутствует нецензурная лексика 18+):

Девушка сожгла флаг в Днепропетровской области

Несовершеннолетняя девушка из Днепропетровской области попала в скандал. Она опубликовала видео, на котором поджигает украинский флаг. Она говорила, что ей все равно, потому что это не ее флаг.

Потом выяснили, что она учится в местном модельном агентстве GlorySchool. Заведение быстро отреагировало на скандал. Там заявили, что девушку уже исключили со школы.