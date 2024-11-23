Зеленский заявил, что Украина готова делиться с Африкой опытом уничтожения вагнеровцев

Члены ЧВК "Вагнера" длительное время воевали против Украины, однако затем остатки были передислоцированы в Африку. Президент Украины высказался по этому поводу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может поделиться со странами Африки опытом уничтожения вагнеровцев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Украина знает, как уничтожать вагнеровцев

Украинский президент объяснил, что мы знаем, кто такие вагнеровцы и знаем, как с ними бороться.

Мы знаем, как их уничтожать. Это свидетельствует о том, что есть соответствующий опыт,

– отметил Зеленский.

Зеленский напомнил, что военные из Украины участвовали в различных миссиях в странах Африканского континента, и она может помочь, учитывая опыт украинской армии.

Президент считает, что интерес для африканских стран должны представлять технологии безопасности, которые смогли разработать и научиться использовать в Украине.

В частности, Украина также может помочь в борьбе с дезинформацией и с киберзащитой, поскольку была объектом тысяч кибератак, в частности на банковскую систему, связь.

Среди других направлений сотрудничества Зеленский назвал обеспечение продовольственной безопасности, образование, добычу полезных ископаемых и цифровизацию.