Зеленский заявил, что Украина готова делиться с Африкой опытом уничтожения вагнеровцев
Члены ЧВК "Вагнера" длительное время воевали против Украины, однако затем остатки были передислоцированы в Африку. Президент Украины высказался по этому поводу.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может поделиться со странами Африки опытом уничтожения вагнеровцев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Смотрите также Зеленский раскритиковал президента Бразилии за "слабую позицию" по Украине на саммите G20
Украина знает, как уничтожать вагнеровцев
Украинский президент объяснил, что мы знаем, кто такие вагнеровцы и знаем, как с ними бороться.
Мы знаем, как их уничтожать. Это свидетельствует о том, что есть соответствующий опыт,
– отметил Зеленский.
Зеленский напомнил, что военные из Украины участвовали в различных миссиях в странах Африканского континента, и она может помочь, учитывая опыт украинской армии.
Президент считает, что интерес для африканских стран должны представлять технологии безопасности, которые смогли разработать и научиться использовать в Украине.
В частности, Украина также может помочь в борьбе с дезинформацией и с киберзащитой, поскольку была объектом тысяч кибератак, в частности на банковскую систему, связь.
Среди других направлений сотрудничества Зеленский назвал обеспечение продовольственной безопасности, образование, добычу полезных ископаемых и цифровизацию.