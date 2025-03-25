Мы принимаем это всем сердцем, но для танца нужны двое, – Макарова о прекращении огня

Госпожа посол Украины в США Оксана Макарова заявила о готовности Украины к 30-дневному прекращению огня. Она добавила, что украинцам нужно, чтобы Россия также на это согласилась.

О поддержке идеи полного прекращения огня на 30 дней Макарова заявила в интервью Bloomberg, сообщает 24 Канал.

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Готовность Украины к прекращению огня

Оксана Макарова заявила о поддержке идеи 30-дневного прекращения огня после 12-часовых переговоров представителей США и России в Саудовской Аравии 24 марта в рамках кампании Дональда Трампа о прекращении огня в Украине.

В Bloomberg напоминают, что ранее американские представители встретились с украинскими коллегами для переговоров. В Украине их назвали "продуктивными и целенаправленными". Переговоры состоялись после отдельных телефонных разговоров Трампа с президентом России Путиным и президентом Украины Зеленским.

По соглашению о полезных ископаемых между Украиной и США Макарова отметила, что команды обеих стран сосредоточены на быстром завершении работы. В Киеве подчеркнули, что они готовы завершить соглашение, но администрация Трампа переключила свое внимание на посредничество в прекращении огня через энергетические активы и потенциальную передачу украинских атомных электростанций в американскую собственность. При этом, накануне Трамп заявил о заключении соглашения о полезных ископаемых.

Нам бы очень хотелось сотрудничать с США, конечно, с европейскими партнерами и другими. Мы можем многое сделать с американскими компаниями,

– заявила Макарова

Тем временем в Эр-Рияде прошла новая встреча делегаций Украины и США по перемирию. Переговоры происходят на фоне усиленных обстрелов украинских городов.