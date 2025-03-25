Про підтримку ідеї повного припинення вогню на 30 днів Макарова заявила в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також У перемир'ї України з Росією може виникнути 5 перешкод, – The Times

Готовність України до припинення вогню

Оксана Макарова заявила про підтримку ідеї 30-денного припинення вогню після 12-годинних переговорів представників США та Росії в Саудівській Аравії 24 березня в рамках кампанії Дональда Трампа про припинення вогню в Україні.

У Bloomberg нагадують, що раніше американські представники зустрілися з українськими колегами для переговорів. В Україні їх назвали "продуктивними та цілеспрямованими". Переговори відбулися після окремих телефонних розмов Трампа з президентом Росії Путіним та президентом України Зеленським.

Щодо угоди про корисні копалини між Україною та США Макарова наголосила, що команди обох країн зосереджені на швидкому завершенні роботи. У Києві підкреслили, що вони готові завершити угоду, але адміністрація Трампа перемикнула свою увагу на посередництво в припиненні вогню через енергетичні активи та потенційну передачу українських атомних електростанцій в американську власність. При цьому, напередодні Трамп заявив про укладення угоди про корисні копалини.

Нам би дуже хотілося співпрацювати із США, звичайно, з європейськими партнерами та іншими. Ми можемо багато зробити з американськими компаніями,

– заявила Макарова

Тим часом в Ер-Ріяді пройшла нова зустріч делегацій України та США щодо перемир'я. Переговори відбуваються на тлі посилених обстрілів українських міст.