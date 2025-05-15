Украина готова к прямым переговорам лидеров с участием России, – Зеленский

Вопрос безусловного прекращения огня должен обсуждаться на уровне лидеров, и все стороны должны быть заинтересованы. Украина готова к прямым переговорам.

Соответствующее заявление во время пресс-конференции в четверг, 15 мая, сделал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента.

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Что сказал Зеленский о переговорах

Украинский президент на брифинге в Анкаре подчеркнул, что все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам. По его мнению, первым шагом в этом вопросе должно быть полное прекращение огня.

Если безусловное прекращение огня можно сделать сегодня на уровне технических групп, без лидеров – нет вопросов, можно не встречаться. Как мы слышали, безусловное прекращение огня – такие вещи должны решаться на прямых переговорах лидеров – я здесь. Мы готовы к прямым переговорам,

– заявил он.

Он напомнил, что Россия сама предложила переговоры 15 мая, заявив, что Путин готов к переговорам. Впрочем, по его словам, это "пока болтовня". Зеленский подчеркнул, что диктатор должен продемонстрировать лидерство.

"Если готов к переговорам – нужно встречаться без каких-либо условий", – резюмировал он.

К слову, также Зеленский на пресс-конференции после переговоров с Эрдоганом отметил низкий уровень российской делегации, однако отметил, что отправляет украинских чиновников "из уважения к президентам Трампа и Эрдогана".