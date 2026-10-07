Украина готова к переговорам с США и Россией: в МИД обозначили 5 вариантов прекращения огня

Украина объявила о полной готовности провести мирные переговоры в трехстороннем формате с участием Киева, Вашингтона и Москвы уже в октябре 2026 года. В настоящее время украинская сторона ожидает лишь соответствующего сигнала о готовности со стороны Российской Федерации.

Подробности во время встречи с журналистами рассказал пресс-секретарь МИД Георгий Тихий.

Что известно о готовности Украины к переговорам с Россией?

Согласно заявлению Тихого, дипломатический процесс может проходить как на высшем уровне глав государств, так и на других представительных площадках.

Хотя именно встреча лидеров способна принести наиболее прорывные результаты, Киев открыт для диалога на любом техническом или должностном уровне.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве подробно изложили позицию относительно возможных сценариев прекращения огня, к которым подготовлена украинская сторона. В настоящее время прорабатываются сразу пять различных форматов частичного или полного перемирия.

Основой дипломатической позиции остается безусловное и полное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще в марте 2025 года во время консультаций в Джидде.

Этот режим может вступить в силу немедленно, как только Россия даст зеркальное согласие.

Взаимодействие с международными посредниками и варианты перемирия

Среди отдельных инициатив рассматривается блок безопасности в Черном море, предложения по которому формируются в тесной координации с Турцией и Египтом.

Дополнительно прорабатываются варианты энергетического и продовольственного прекращения ударов при содействии США и Индии.

И с украинской стороны есть готовность достигать реальных решений, реального прекращения войны,

– отметил Георгий Тихий.

Как уже сообщалось, инициатива провести трехстороннюю встречу до конца октября поступила от Соединенных Штатов. Президент Владимир Зеленский ранее подтверждал поддержку проведения таких консультаций в Объединенных Арабских Эмиратах или другой согласованной стране.