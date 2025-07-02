Украина готова купить или взять в аренду перехватчики и системы ПВО, – Сибига

Украина нуждается в большем количестве перехватчиков и систем противовоздушной обороны для эффективной защиты от российских атак, и государство готово их приобрести или арендовать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

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Украина стремится укрепить систему ПВО

Андрей Сибига сообщил, что в июне 2025 года Россия выпустила более 330 ракет, среди которых почти 80 баллистических, по мирным городам и общинам Украины, а также более 5 000 беспилотников и 5 000 бомб.

По словам главы МИД, такой масштабный террор свидетельствует об откровенном игнорировании Россией мирных инициатив под руководством США и призывов прекратить убийства как первого шага к мирному урегулированию.

Единственный способ заставить Россию прекратить войну – это усилить давление на Москву и укрепить Украину,

– заявил Сибига.

Он подчеркнул, что большое количество дронов, бомб и ракет, особенно баллистических, подтверждает насущную потребность в дальнейшем укреплении противовоздушной обороны Украины.

Нам нужно больше перехватчиков и систем. Мы также готовы их приобрести или арендовать,

– написал министр.

В своем заявлении Андрей Сибига также призвал к увеличению инвестиций в производство оборонной продукции Украины, в частности беспилотников-перехватчиков и противовоздушной обороны. По его словам, Украина активно работает над развитием собственного оборонного потенциала, но при нынешних масштабах российского террора нуждается в поддержке уже сейчас.

Напомним, в среду, 2 июля, Белый дом объявил о паузе в поставках военной помощи для Украины, в частности ракет к системам Patriot. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что сейчас на рабочих уровнях Украина выясняет все детали.