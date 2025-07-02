Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в соцмережі Х.

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Україна прагне зміцнити систему ППО

Андрій Сибіга повідомив, що в червні 2025 року Росія випустила понад 330 ракет, серед яких майже 80 балістичних, по мирних містах і громадах України, а також понад 5 000 безпілотників і 5 000 бомб.

За словами глави МЗС, такий масштабний терор свідчить про відверте ігнорування Росією мирних ініціатив під керівництвом США та заклику припинити вбивства як першого кроку до мирного врегулювання.

Єдиний спосіб змусити Росію припинити війну – це посилити тиск на Москву та зміцнити Україну,

– заявив Сибіга.

Він підкреслив, що велика кількість дронів, бомб і ракет, особливо балістичних, підтверджує нагальну потребу в подальшому зміцненні протиповітряної оборони України.

Нам потрібно більше перехоплювачів та систем. Ми також готові їх придбати або орендувати,

– написав міністр.

У своїй заяві Андрій Сибіга також закликав до збільшення інвестицій у виробництво оборонної продукції України, зокрема безпілотників-перехоплювачів та протиповітряної оборони. За його словами, Україна активно працює над розвитком власного оборонного потенціалу, але за нинішніх масштабів російського терору потребує підтримки вже зараз.

Нагадаємо, в середу, 2 липня, Білий дім оголосив про паузу в постачанні військової допомоги для України, зокрема ракет до систем Patriot. Згодом Володимир Зеленський заявив, що наразі на робочих рівнях Україна з'ясовує усі деталі.