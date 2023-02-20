Зеленский рассказал, могут ли ВСУ помочь Молдове вернуть Приднестровье

Украина готова помочь Молдове вернуть Приднестровье. До этого Владимир Зеленский предупредил об опасности Майю Санду.

Накануне премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Приднестровье должно быть демилитаризовано. По его словам, нейтралитет не оградит страну от нападения.

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ВСУ готовы помочь Молдове вернуть Приднестровье

Как заявил Владимир Зеленский, украинская разведка предупредила президентку Майю Санду об опасности для Молдовы. Вооруженные Силы готовы помочь стране.

Она (Санду – 24 Канал) благодарит нас и знает, что мы готовы помочь. Молдова не граничит с Россией, но россияне могут использовать местные аэропорты и свою армию в Приднестровье,

– отметил украинский президент.

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