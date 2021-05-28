Украина готовилась к вторжению России с 2007 года после речи Путина, – генерал-майор Назаров

В 2007 году состоялась Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности. Именно после выступления главы Кремля на этом собрании Украина начала готовиться к возможной войне с Россией.
Тогда ряд экспертов назвал речь российского президента предвестником новой "холодной войны". Об этом заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины Виктор Назаров.
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Речь Путина означала, что Россия не успокоится
По его словам, после того, что сказал Путин, сразу стало понятно – Россия не успокоится. Она сделает все возможные шаги, чтобы остановить тогда активное развитие Украины как успешного государства.
Соответственно в ВСУ, в штабе армии мы не ждали "у моря погоды" и, начиная уже с 2007 года, разрабатывались военные документы, определенные оперативные планы, которые в том числе и предполагали войну с Россией,
– заявил Назаров.
Тогда, как отметил генерал-майор, начали проводить оперативную подготовку. В частности разрабатывали варианты, сценарии событий на Донбассе и в Крыму.
"Определенную оперативную подготовку проводили именно в том направлении. И все, что касается органов управления – все, что было возможно, мы на том этапе делали", – отметил Назаров.
Назаров: План не гарантировал успех в 2014 году
Он отметил, что тогда тот замысел не гарантировал успех, ведь он не был подкреплен ресурсами. Поэтому план и не применили в 2014 году. Кроме этого, как отметил генерал, атака на полуостров со стороны России и тактика, которую применило государство-оккупант, были довольно неожиданными.
Мюнхенская речь Путина: что о ней известно
- Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции 10 февраля 2007 года.
- Во время своего выступления он рассказал о своем видении места и роли России в современном мире с учетом нынешних реалий и угроз.
- Сразу после заявления Путина Запад сообщил о возобновлении "холодной войны".