"Украина готовилась напасть на Крым", – Лещенко рассказал, что не так с речью Путина

Машина российской пропаганды не останавливается ни на секунду, особенно ярко она проявила себя на праздновании 9 мая. Именно тогда во время парада, который транслировался на миллионную аудиторию, в уста руководства России вложили лживые нарративы о войне на территории Украины.

В частности, во время парада Путин заявил, что так называемая "военная операция" началась из-за намерения Украины атаковать Крым. Об этом в новом обращении рассказал журналист Сергей Лещенко, передает 24 канал.

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Что не так с речью Путина: разбор Лещенко

В своем выступлении российский диктатор отметил, что солдаты из Донбасса и армия России воюют на своей земле.

Во-первых, это территория Украины, которая признана мировым сообществом и самой Россией при заключении договора четверть века назад,

– прокомментировал путинскую чушь Лещенко.

Еще один опасный нарратив, озвученный Путиным, касался НАТО. Он заверил многомиллионную аудиторию, что Североатлантический альянс вроде бы не хотел идти на компромиссы и готовился напасть на Крым.

Лещенко подчеркнул, что Украина никогда не планировала нападения на Крым и даже несмотря на аннексию полуострова в 2014 году, предпочитала дипломатическое урегулирование конфликта. Он добавил, что российские пропагандисты начали распространять этот фейк задолго до Дня победы.

За несколько дней до позорного празднования спикер госдумы России Вячеслав Володин отметил, что солдаты и офицеры России остановили трагедию, которую подготовила Украина. Этот тезис активно распространял российский пропутинский канал Россия 24.

Что еще сказал лидер страны-агрессора

Во время своей речи Путин в очередной раз умолчал о потерях российских войск на поле боя, однако цинично заявил, что российские войска и добровольцы из Донбасса "воюют за свою страну, чтобы никто не забыл уроки Второй мировой войны".

Кроме того, он продолжил свою риторику о "неонацистах и бандеровцах", которые, по его словам, поддерживали США и готовились приобрести ядерное оружие.

То, что США поддерживают Украину, стало не единственной претензией Путина. Он заявил, что после распада Советского Союза США заговорили о своей исключительности, унижая не только всему миру, но и своим сателлитам. Он цинично подчеркнул, что Россия – другая страна с другими ценностями.

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