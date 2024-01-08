Украина уже готовит аэродромы для истребителей F-16, – Минобороны

Украина готовит инфраструктуру для приема целевых истребителей F-16. Также украинские летчики и инженеры проходят обучение на Западе.

Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. По его словам, продолжается активная работа по интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины.

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Параллельно продолжаются согласования в рамках международной коалиции военно-воздушных сил. Он уточнил, что окончить их планируют до конца этого года.

"Работаем над внедрением до конца 2024 года "Быстрого трека". В его рамках проведена оценка аэродромов для многоцелевых истребителей. Также наши летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 года по широкому набору программ", – сообщил Павлюк.

Генерал-лейтенант добавил, что внутри Украины идет сложная и кропотливая работа по подготовке инфраструктуры, ее защите, в том числе средствами ПВО и по ряду других вопросов.

Процессы проходят в условиях постоянного использования аэродромной инфраструктуры, инженеров и летного персонала для выполнения боевых задач.

Когда F-16 будут в Украине