Украина уже готовит аэродромы для истребителей F-16, – Минобороны
Источник:Александр Павлюк
Украина готовит инфраструктуру для приема целевых истребителей F-16. Также украинские летчики и инженеры проходят обучение на Западе.
Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. По его словам, продолжается активная работа по интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины.
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Параллельно продолжаются согласования в рамках международной коалиции военно-воздушных сил. Он уточнил, что окончить их планируют до конца этого года.
"Работаем над внедрением до конца 2024 года "Быстрого трека". В его рамках проведена оценка аэродромов для многоцелевых истребителей. Также наши летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 года по широкому набору программ", – сообщил Павлюк.
Генерал-лейтенант добавил, что внутри Украины идет сложная и кропотливая работа по подготовке инфраструктуры, ее защите, в том числе средствами ПВО и по ряду других вопросов.
Процессы проходят в условиях постоянного использования аэродромной инфраструктуры, инженеров и летного персонала для выполнения боевых задач.
Когда F-16 будут в Украине
- Недавно в СМИ появилась информация, что передача истребителей F-16 от Дании для Украины задерживается. При этом срок задержки составляет около полугода.
- Это объяснили необходимостью создания в Украине необходимой материально-технической базы и инфраструктуры.
- В Воздушных силах ВСУ призывали доверять только официальным источникам и подчеркнули, что на сайте Минобороны Дании нет никаких уведомлений.
- В то же время в США тоже сделали заявление о сроках обучения украинских летчиков на F-16 в США. Там отметили, что оно завершится к концу 2024 года.