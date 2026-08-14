Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

Что Зеленский рассказал о дальнейших планах Украины?

После заседания Штаба Верховного главнокомандующего президент отметил, что одним из ключевых вопросов заседания стало финансирование Сил обороны и безопасности Украины на осенне-зимний период. Участники определили основные дефициты и дополнительные потребности, необходимые для обеспечения украинской армии.

По словам Зеленского, особое внимание было уделено развитию наиболее инновационных и технологических видов вооружения. Речь идет, в частности, об ускорении производства украинских ударных средств, разработку новых типов защитного оружия, производство реактивных дронов-перехватчиков.

Президент отметил, что украинские разведки предоставили обновленную информацию о планах России. На основе этих данных Украина готовит ответы и асимметричные контрмеры.

Глава государства подчеркнул, что отдельно на Ставке еженедельно анализируют результаты санкций против России. Речь идет как о дальнобойных санкционных мерах, так и о санкциях средней дальности. Зеленский заявил, что определенный план санкций выполняется, а приоритеты оперативно корректируют, чтобы возможности Украины отвечали целям санкционной политики.

Также Игорь Клименко доложил о выполнении решений Ставки и СНБО, а также направлениях, требующих дополнительного внимания. Кроме того, специальные службы доложили о выполнении точечных операций по коллаборантам на временно оккупированных территориях. В частности, речь шла о людях в Севастополе, которые, по словам Зеленского, участвуют в российских ударах против Украины и украинцев. Президент подчеркнул, что коллаборанты должны понести ответственность.

Напомним, минобороны России опубликовало провокационное сообщение с угрозой "заморозить" зимой и изображением "Шахедов". Глава ЦПИ Андрей Коваленко назвал это фактически обращением к самим россиянам, отметив, что именно из-за действий Кремля в России зимой могут возникнуть проблемы со светом, теплом и горючим.

Кроме того, в Страткоме ВСУ не оставили заявление без ответа и напомнили России о возможных последствиях его агрессии. Украинские военные опубликовали фотоответ на провокацию. В нем отметили, что Украина "согреется огнем российских НПЗ".