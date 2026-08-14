Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

Що Зеленський розповів про подальші плани України?

Після засідання Ставки Верховного головнокомандувача, президент зазначив, що одним із ключових питань засідання стало фінансування Сил оборони та безпеки України на осінньо-зимовий період. Учасники визначили основні дефіцити та додаткові потреби, необхідні для забезпечення української армії.

За словами Зеленського, окрему увагу приділили розвитку найбільш інноваційних і технологічних видів озброєння. Йдеться, зокрема, про прискорення виробництва українських ударних засобів, розробку нових типів захисної зброї, виробництво реактивних дронів-перехоплювачів.

Президент зазначив, що українські розвідки надали оновлену інформацію про плани Росії. На основі цих даних Україна готує відповідь та асиметричні контрзаходи.

Глава держави наголосив, що окремо на Ставці щотижня аналізують результати санкцій проти Росії. Йдеться як про далекобійні санкційні заходи, так і про санкції середньої дальності. Зеленський заявив, що визначений план санкцій виконується, а пріоритети оперативно коригують, щоб можливості України відповідали цілям санкційної політики.

Також Ігор Клименко доповів про виконання рішень Ставки та РНБО, а також напрямки, які потребують додаткової уваги. Крім того, спеціальні служби доповіли про виконання точкових операцій щодо колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, йшлося про людей у Севастополі, які, за словами Зеленського, беруть участь у російських ударах проти України та українців. Президент наголосив, що колаборанти мають понести відповідальність.

Нагадаємо, міноборони Росії опублікувало провокативний допис із погрозою "заморозити" взимку та зображенням "Шахедів". Глава ЦПД Андрій Коваленко назвав це фактично зверненням до самих росіян, зазначивши, що саме через дії Кремля у Росії взимку можуть виникнути проблеми зі світлом, теплом і пальним.

Крім того, у СтратКомі ЗСУ не залишили заяву без відповіді та нагадали Росії про можливі наслідки її агресії. Українські військові опублікували фотовідповідь на російську провокацію. У ній зазначили, що Україна "зігріється вогнем російських НПЗ".