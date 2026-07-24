Украина готовит прорыв: Зеленский анонсировал дроны с дальностью полета до 10 тысяч километров

Президент Владимир Зеленский заявил, что уже в следующем году Украина планирует получить новейшие беспилотники. Их дальность полета составит от 5 до 10 тысяч километров.

Об этом глава государства рассказал в интервью американской политической активистке и блогерше Лоре Лумер.

Что сказал Зеленский о новейших разработках в сфере беспилотников?

По словам Зеленского, развитие украинских дальнобойных беспилотников идет быстрыми темпами. Если сейчас у Украины уже есть дроны, способные преодолевать более 3 тысяч километров, то к концу этого года ожидается появление моделей с дальностью полета более 4 тысяч километров.

В следующем году у Украины появятся дроны, способные летать на 5–10 тысяч километров. Сейчас у нас есть БПЛА с дальностью полета более 3000 километров. В этом году появятся модели с дальностью полета 4000 километров,

– заявил президент.

Зеленский не уточнил, о каких именно типах беспилотников идет речь и когда они могут поступить на вооружение.

Напомним, украинская компания Fire Point уже производит около 200 дальнобойных дронов FP-1 в сутки. По оценкам экспертов, их дальность полета можно увеличить до 4 тысяч километров и более, что позволит ВСУ поражать стратегические объекты в глубине России, в том числе на Ямале. На фоне этой угрозы Путин приказал усилить ПВО и строить меньшие НПЗ во избежание еще большего топливного кризиса.