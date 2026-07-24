Про це глава держави розповів в інтерв'ю американській політичній активістці та блогерці Лорі Лумер.

Що сказав Зеленський про новітні розробки у сфері безпілотників?

За словами Зеленського, розвиток українських далекобійних безпілотників відбувається швидкими темпами. Якщо зараз Україна вже має дрони, які можуть долати понад 3 тисячі кілометрів, то до кінця цього року очікується поява моделей із дальністю польоту понад 4 тисячі кілометрів.

Наступного року в України з'являться дрони, здатні летіти на 5 – 10 тисяч кілометрів. Зараз ми маємо БпЛА на 3000+ кілометрів. У цьому році будуть на 4000 кілометрів,

– заявив президент.

Зеленський не уточнив, про які саме типи безпілотників ідеться та коли вони можуть надійти на озброєння.

Нагадаємо, українська компанія Fire Point уже виробляє близько 200 далекобійних дронів FP-1 на добу. За оцінками експертів, їхню дальність польоту можна збільшити до 4 тисяч кілометрів і більше, що дозволить ЗСУ уражати стратегічні об'єкти в глибині Росії, зокрема на Ямалі. На тлі цієї загрози Путін наказав посилити ППО та будувати менші НПЗ, щоб уникнути ще більшої паливної кризи.