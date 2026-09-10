Об этом сообщает издание Politico.

Что делает ставку Украина?

В течение длительного времени российским властям удавалось защищать собственное население от последствий боевых действий. Однако масштабная серия ударов в августе, затронувшая склады крупнейших онлайн-ритейлеров Wildberries и Ozon, окончательно разрушила эту изоляцию.

Украинская авиационная кампания нацелена на систематическое поражение нефтеперерабатывающих заводов, аэродромов и объектов топливной инфраструктуры. По словам президента Украины Владимира Зеленского, последствия этих атак уже привели к сокращению перерабатывающих мощностей противника и остановке отдельных нефтяных скважин.

География украинских атак постоянно расширяется, а дальность средств поражения достигает более 1300 километров от линии фронта. В частности, успешные удары были нанесены по нефтеперерабатывающим предприятиям в Башкортостане и Ярославской области.

Бывший сотрудник НАТО Джон Лоу отметил, что такие атаки наносят ущерб Кремлю, прежде всего в глазах российской верхушки. По его мнению, элита все яснее понимает невозможность достижения первоначально заявленных целей войны.

Атаки наносят ущерб Путину скорее в глазах элит, чем широких слоев населения. Они все яснее видят, что войну невозможно выиграть на тех условиях, о которых заявлялось ранее, и что он не укрепил, а подорвал безопасность России,

– подчеркнул эксперт.

Помимо топливного сектора, Киев намерен усиливать давление на авиационную инфраструктуру России и рекомендует иностранным авиакомпаниям учитывать растущие риски при полетах над территорией страны-агрессора.

Бывший британский дипломат Тим Вилласи-Вилси считает воздушную операцию Украины успешной, однако предупреждает о сложной зимней кампании. Главной угрозой для Киева остается ожидаемая активизация обстрелов со стороны России с применением баллистического вооружения.

Напомним, эксперт Андрей Городницкий считает, что Россия вряд ли сама согласится на ограниченное перемирие зимой, в частности в отношении прекращения ударов по энергетическим объектам. По его словам, заставить Москву пойти на деэскалацию может усиление украинских ударов по российской инфраструктуре.

Дополнительное давление могут создать возможные перебои с топливом и электроснабжением, длительные проблемы в работе аэропортов и потенциальная непубличная мобилизация после выборов в Госдуму, что может усилить недовольство населения и обострить ситуацию внутри России.