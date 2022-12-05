Однако в Украине это понимают, а потому прорабатывают шаги по стабильной ее работы. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает 24 канал.

К теме У Путина раскрыли карты: какие цели Россия планирует атаковать в Украине после энергосистемы

Украина делает все необходимое, чтобы банковская система работала

В частности, он отметил, что этот вопрос рассматривался и на последнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, которую несколько раз в неделю проводит Президент Украины. А также заверил, что в Украине понимают, что нужно делать, чтобы эта система работала.

Были соответствующие поручения на этот счет. Я думаю, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы банковская система работала, чтобы она не давала сбоев,

– подчеркнул Алексей Данилов.

Также прорабатываются шаги на случай отключений банковской системы на той или иной территории. Чтобы украинцы понимали, что им делать, если "случится какой-нибудь трабл".

Что еще обсуждали на последней Ставке

Также 3 декабря командующие войск доложили об актуальной ситуации на фронтах и успехах деоккупации украинских территорий. А также обсудили:

темпы восстановления поврежденной военной техники,

обеспечение сил обороны вооружением и боеприпасами,

течение восстановления энергетической системы Украины,

реализацию мероприятий по обеспечению автономной работы объектов критической инфраструктуры,

продолжение реализации мер по обеспечению духовной независимости Украины.

Банковская система Украины и блэкауты