Однако в Украине это понимают, а потому прорабатывают шаги по стабильной ее работы. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает 24 канал.
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Украина делает все необходимое, чтобы банковская система работала
В частности, он отметил, что этот вопрос рассматривался и на последнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, которую несколько раз в неделю проводит Президент Украины. А также заверил, что в Украине понимают, что нужно делать, чтобы эта система работала.
Были соответствующие поручения на этот счет. Я думаю, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы банковская система работала, чтобы она не давала сбоев,
– подчеркнул Алексей Данилов.
Также прорабатываются шаги на случай отключений банковской системы на той или иной территории. Чтобы украинцы понимали, что им делать, если "случится какой-нибудь трабл".
Что еще обсуждали на последней Ставке
Также 3 декабря командующие войск доложили об актуальной ситуации на фронтах и успехах деоккупации украинских территорий. А также обсудили:
- темпы восстановления поврежденной военной техники,
- обеспечение сил обороны вооружением и боеприпасами,
- течение восстановления энергетической системы Украины,
- реализацию мероприятий по обеспечению автономной работы объектов критической инфраструктуры,
- продолжение реализации мер по обеспечению духовной независимости Украины.
Банковская система Украины и блэкауты
- Поскольку из-за обстрелов есть вероятность, что банковская система может временно не работать, инвестор Василий Матий и член совета НБУ Василий Фурман считают, что необходимо иметь "финансовую подушку" наличными. Рекомендуют иметь сумму, которой хватило бы на неделю – две расходов.
- Отметим, что Национальный банк Украины тоже разработал план работы на случай блэкаутов и создал специальный штаб по обеспечению бесперебойной работы банковской системы. Так что банки планируют работать во время блэкаутов.
- Однако вместе с тем крупные банки после последнего блэкаута приняли решение об увеличении лимита снятия наличных с банкоматов. Так, "ПриватБанк" разрешил снимать до 20 000 наличных денег за одну операцию, которую можно осуществлять раз в 3 часа.