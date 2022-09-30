Украина готовит новые наступления на фронте, – Смирнов о новой фазе войны и ядерном оружии

Успешное контрнаступление украинских военных начало новую фазу российско-украинской войны. Сейчас она находится именно на этой стадии, однако Украина продолжает готовиться к следующей.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы МВД Ростислав Смирнов. По его мнению, вероятность применения ядерного оружия сейчас чрезвычайно мала, однако Украина должна быть готова к любым вариантам развития ситуации.

Важно Когда закончится война: что об этом говорят Украина, Россия, Запад и история

Украина готовится к новой фазе войны

Так, наше государство должно просчитывать на несколько шагов вперед все наши дальнейшие действия в том или ином случае. По словам Смирнова, в ближайшем будущем Украина будет осуществлять точечные контрнаступательные действия.

Мы готовим новые и новые операции. В ближайшем будущем мы увидим не только успешную Харьковскую операцию, но и другие,

– подчеркнул советник главы МВД.

Сейчас войну можно охарактеризовать как позиционную, поскольку линия фронта является чрезвычайно большой. Кроме того, говорить о новой фазе пока рано, поскольку она будет означать тотальное контрнаступление Вооруженных Сил Украины.

Мы готовимся к новой фазе войны, но еще точно в нее не вступили,

– пояснил Смирнов.

Смирнов рассказал о новой фазе войны: смотрите видео

Ситуация на фронте: последние новост