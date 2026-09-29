Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, почему эти атаки могут иметь особое значение именно в преддверии холодного периода. Он также рассказал, почему Украине не стоит полагаться только на заявления американского президента о возможном завершении войны.

Украина продолжает бить по российской нафтопереробке

Завершение войны нужно Дональду Трампу, который сам неоднократно обещал добиться этого, тогда как Украина продолжает реализовывать собственную стратегию. Ее целью Загородний назвал усугубление экономических проблем России посредством конкретных ударов, а не только санкционного давления.

Украина действует по своему плану, ведет Россию к коллапсу. Украина делает все для того, чтобы в России наступил экономический коллапс не из-за санкций, а из-за конкретных действий, связанных с уничтожением их нефтеперерабатывающих мощностей,

– сказал политтехнолог.

В России уже обращают внимание на то, что такая кампания может продолжиться и в холодный период. Загородний отметил, что там даже ожидают от Украины новых шагов в преддверии зимы.

Россияне уже подозревают, что украинцы готовят большой сюрприз на зиму, как раз к зиме,

– подчеркнул он.

Отдельным фактором могут стать погодные условия. Загородний обратил внимание на прогнозы, согласно которым в России возможны очень низкие температуры, тогда как в Украине холода могут быть менее сильными.

Украина должна рассчитывать прежде всего на собственные возможности

Возможная разница в температурах, как отметил политтехнолог, уже наблюдалась в предыдущие годы, и Украина готовится к зимнему периоду.

Важно! В большом интервью 24 Канала Тарас Загородний объяснил, что стоит за заявлениями Дональда Трампа о завершении войны до зимы, почему в Кремле нервничают из-за Starlink, может ли Россия пойти на новую эскалацию против Европы и как удары по нефтепереработке влияют на ее экономику.

В то же время ее действия не должны зависеть от того, сбудутся ли заявления Трампа о возможном завершении войны в ближайшие месяцы.

Поэтому ключевым для Киева остается работа над собственными средствами поражения. Политтехнолог подчеркнул, что даже при наличии надежд на дипломатические шаги США Украина должна продолжать развивать свои ракетные программы.

Мы, конечно, верим в слова Дональда Трампа, но мы должны работать над своими ракетами в первую очередь, над программами по уничтожению врага,

– пояснил он.

Украина, таким образом, продолжает готовиться к зиме по собственному плану, не отказываясь от ударов по российским объектам и развития своих дальнобойных возможностей.

Загородний об ударах по НПЗ России: смотрите видео