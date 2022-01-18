Украина на границе с Беларусью строит вертолетные площадки: для переброски резерва
Источник:Госпогранслужба
Украинские пограничники вдоль белорусской границы обустраивают вертолетные площадки. Это необходимо для переброски резерва в случае резкого изменения ситуации.
Пограничники заявили, что из-за спровоцированного миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза, Украина существенно активизировала обустройство северного участка границы.
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На границе с Беларусью строят вертолетные площадки
В ГПСУ отметили, что еще с начала ноября 2021 года на украинско-белорусской границе постоянно работают около 30 инженерных групп пограничников. Они устанавливают заграждения – из егозы, колючей проволоки, сетки рабицы, изготавливают переносные заграждения.
Также инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок,
– сообщили пограничники.
Это необходимо, чтобы обеспечить оперативную переброску резервов в случае резкого изменения ситуации на определенном участке.
Пограничники сами изготавливают бухты
С начала миграционного кризиса в Беларуси для обустройства границы Украины уже привлекли примерно 4 630 бухт спирально линейных заграждений. Значительную часть предоставили органы местной власти Волынской области.
2 460 бухт пограничники изготовили на собственных мощностях,
– подчеркнули в Госпогранслужбе.
Для этого в центре подготовки личного состава ГПСУ Черкасской области развернули собственное производство, которое позволяет производить проволочные заграждения, егозу, сетку рабицу. Сейчас на этих мощностях постоянно работают 3 линии производства.
Украинские пограничники способны самостоятельно изготавливать ежесуточно заграждения, которые позволят обустроить участок границы протяженностью до 3 километров.Важно! В соответствии с распоряжением правительства Госпогранслужбе выделили 21 миллион гривен. На эти деньги закупили 300 тонн сырья, что позволит изготовить заграждения для инженерного перекрытия 62 километров украинско-белорусского участка границы.
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