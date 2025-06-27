Положительные сигналы были: в ОП прокомментировали вопрос продажи Украине систем ПВО Patriot
- Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил о позитивных сигналах о продаже Украине систем ПВО Patriot из США.
- Переговоры о продаже систем Patriot продолжаются на уровне Министерства обороны и соответствующих специалистов.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, как продвигается вопрос продажи Украине систем Patriot. Он отметил, что положительные сигналы были.
Президент Украины не один раз поднимал этот вопрос. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".
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Как продвигается вопрос продажи Украине систем Patriot из США
Безусловно, услышали много положительных сигналов, не только этот. Вы знаете, что тема продажи Patriot для Украины не первый раз поднималась президентом Украины, был этот вопрос поднят во время одного из телефонных разговоров, затем началась соответствующая работа на уровне Министерства обороны,
– отметил Жовква.
Он добавил, что переговоры об этом сейчас продолжаются, продолжается соответствующая работа на уровне тех специалистов, которые должны этим заниматься.
Напомним, Трампа спросили о том, могут ли США продать Украине ракеты к Patriot. Он ответил, что они нужны и США, он хочет, чтобы США могли их предоставить.