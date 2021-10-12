Украина хочет решить энергетический кризис с помощью подсанкционной Беларуси, – СМИ

12 октября 2021 , 19:31
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Источник:

"Экономическая правда"

Украина якобы планирует начать импорт электроэнергии из Беларуси с 1 ноября. Эти поставки должны помочь Украине выйти из энергетического кризиса.

Прогнозируют, что в кризисе страна окажется в конце октября – начале ноября. В этот период есть внутренний рост спроса на электроэнергию. Об этом изданию рассказал источник из Министерства энергетики.

Ранее Запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси продлили

Сколько мощности хотят задействовать

Отметили, что страна не может удовлетворить спрос из-за проваленной программы по накоплению угля.

К слову, сечение линий электропередач, соединяющих Украину и Беларусь, составляет 900 мегаватт. Источник рассказал, что задействовать хотят менее половины.

Если Беларусь откажет, могут быть ограничения

В Минэнерго говорят, если Беларусь откажет продавать электроэнергию, Украина будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления.

Первыми под категорию попадут промышленные потребители. Им якобы предложат добровольно сократить потребление на 10 – 20%. Более того, по словам источника, если добровольно не сократят, промышленность могут ограничить принудительно.

Что известно о запрете на импорт электроэнергии из Беларуси

  • В мае 2021 года Нацкомиссия запретила импортировать электроэнергию из России и Беларуси.
  • Доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, уменьшили до 0 мегаватт.
  • Запрет действовал до 1 октября. Впоследствии его продлили до 1 ноября.
Автор: Ольга Музика