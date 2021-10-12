Украина хочет решить энергетический кризис с помощью подсанкционной Беларуси, – СМИ
Источник:"Экономическая правда"
Украина якобы планирует начать импорт электроэнергии из Беларуси с 1 ноября. Эти поставки должны помочь Украине выйти из энергетического кризиса.
Прогнозируют, что в кризисе страна окажется в конце октября – начале ноября. В этот период есть внутренний рост спроса на электроэнергию. Об этом изданию рассказал источник из Министерства энергетики.
Ранее Запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси продлили
Сколько мощности хотят задействовать
Отметили, что страна не может удовлетворить спрос из-за проваленной программы по накоплению угля.
К слову, сечение линий электропередач, соединяющих Украину и Беларусь, составляет 900 мегаватт. Источник рассказал, что задействовать хотят менее половины.
Если Беларусь откажет, могут быть ограничения
В Минэнерго говорят, если Беларусь откажет продавать электроэнергию, Украина будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления.
Первыми под категорию попадут промышленные потребители. Им якобы предложат добровольно сократить потребление на 10 – 20%. Более того, по словам источника, если добровольно не сократят, промышленность могут ограничить принудительно.
Что известно о запрете на импорт электроэнергии из Беларуси
- В мае 2021 года Нацкомиссия запретила импортировать электроэнергию из России и Беларуси.
- Доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, уменьшили до 0 мегаватт.
- Запрет действовал до 1 октября. Впоследствии его продлили до 1 ноября.