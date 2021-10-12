Прогнозируют, что в кризисе страна окажется в конце октября – начале ноября. В этот период есть внутренний рост спроса на электроэнергию. Об этом изданию рассказал источник из Министерства энергетики.

Ранее Запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси продлили

Сколько мощности хотят задействовать

Отметили, что страна не может удовлетворить спрос из-за проваленной программы по накоплению угля.

К слову, сечение линий электропередач, соединяющих Украину и Беларусь, составляет 900 мегаватт. Источник рассказал, что задействовать хотят менее половины.

Если Беларусь откажет, могут быть ограничения

В Минэнерго говорят, если Беларусь откажет продавать электроэнергию, Украина будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления.

Первыми под категорию попадут промышленные потребители. Им якобы предложат добровольно сократить потребление на 10 – 20%. Более того, по словам источника, если добровольно не сократят, промышленность могут ограничить принудительно.

Что известно о запрете на импорт электроэнергии из Беларуси