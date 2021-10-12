Прогнозують, що в кризі країна опиниться в кінці жовтня – на початку листопада. У цей період є внутрішнє зростання попиту на електроенергію. Про це виданню розповіло джерело з Міністерства енергетики.

Раніше Заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі продовжили

Скільки потужності хочуть задіяти

Зазначили, що країна не може задовольнити попит через провалену програму з накопичення вугілля.

До слова, переріз ліній електропередач, що з'єднують Україну та Білорусь, становить 900 мегават. Джерело розповіло, що задіяти хочуть щонайменше половину.

Якщо Білорусь відмовить, можуть бути обмеження

У Міненерго кажуть, якщо Білорусь відмовить продавати електроенергію, Україна буде змушена почати штучне обмеження внутрішнього споживання.

Першими під категорію потраплять промислові споживачі. Їм начебто запропонують добровільно скоротити споживання на 10 – 20%. Ба більше, за словами джерела, якщо добровільно не скоротять, промисловість можуть обмежити примусово.

Що відомо про заборону на імпорт електроенергії з Білорусі