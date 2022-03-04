Украина хочет забрать имущество России, заблокированное за границей, как компенсацию за войну
Источник:Денис Малюська
Министерство юстиции уже сейчас работает над тем, чтобы Россия понесла наказание за войну против Украины. В том числе – компенсацию за разрушение и убийства мирных жителей.
Деталями этого дела поделился министр юстиции Денис Малюска
"Работаем над тем, чтобы забрать в качестве компенсаций имущество РФ, заблокированное за границей. Наверняка это займет годы, но оно того стоит", – заверил министр.
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Пока Верховная Рада проголосовала за закон, определяющий порядок национализации активов юридических и физических лиц Российской Федерации.
Так, государство сможет национализировать движимое и недвижимое имущество, средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и любое другое имущество, находящееся на территории Украины и непосредственно или через аффилированных лиц принадлежащих РФ и его резидентам.
Изъятие российских активов осуществляется без возмещения.