Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Украина наращивает контакты с Южной Кореей

Аналитики отмечают, что 8 февраля в Киеве состоялась встреча заместителя министра обороны Сергея Боева с южнокорейской делегацией во главе с депутатом Национальной ассамблеи Ю Йон Веном. Разговор касался двусторонних отношений Украины и Кореи и участия КНДР в войне на стороне России.

Делегации обсудили обмен опытом оборонной промышленности, и Ю выразил заинтересованность в организации совместного семинара украинских и южнокорейских производителей оборонной промышленности,

– пишут в ISW.

Эта встреча состоялась после недавнего отчета Южной Кореи о том, что северокорейские силы развернули от 1000 до 3000 дополнительных военных в Курской области в период с января по февраль 2025 года. Глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что войска Северной Кореи на войне против Украины приобретают ценный боевой опыт и совершенствуют свои системы вооружения.