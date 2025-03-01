Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Україна нарощує контакти з Південною Кореєю

Аналітики зауважують, що 8 лютого в Києві відбулася зустріч заступника міністра оборони Сергія Боєва з південнокорейською делегацією на чолі з депутатом Національної асамблеї Ю Йон Веном. Розмова стосувалася двосторонніх відносин України та Кореї та участі КНДР у війні на боці Росії.

Делегації обговорили обмін досвідом оборонної промисловості, і Ю висловив зацікавленість в організації спільного семінару українських та південнокорейських виробників оборонної промисловості,

– пишуть в ISW.

Ця зустріч відбулася після недавнього звіту Південної Кореї про те, що північнокорейські сили розгорнули від 1000 до 3000 додаткових військових у Курській області в період з січня по лютий 2025 року. Очільник ГУР Кирило Буданов зазначав, що війська Північної Кореї на війні проти України набувають цінного бойового досвіду та удосконалюють свої системи озброєння.