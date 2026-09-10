Украина и Канада подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве

10 сентября Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде. Украинский лидер подписал с канадским премьером Марком Карни важное соглашение.

Речь идет о Декларации о 100-летнем партнерстве, передает 24 Канал со ссылкой на церемонию подписания документа.

Что предполагает Декларация о 100-летнем партнерстве?

Этим соглашением лидеры согласились заключить столетнее партнерство с целью углубления экономического, безопасного и политического партнерства между странами, а также поддержки справедливого и продолжительного мира в Украине.

В соглашении содержится намерение поднять отношения между своими странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Также Зеленский и Карни подписали совместное право на усиление сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Документ определяет приоритетные направления углубления двустороннего сотрудничества, в частности в сфере оборонной промышленности.

После подписания документов политики выступили с заявлениями. Марк Карни объявил о трех новых инициативах, которые должны способствовать углублению партнерства Украины и Канады:

запуск маркетплейса для дронов;

партнерство с новыми украинскими и канадскими производителями дронов;

сочетание опыта и канадских технологий в сфере ИИ.

По итогам визита в Канаду Зеленский сообщил, что Украина получит от Оттавы новый пакет помощи для усиления противовоздушной обороны.

Также Канада готова присоединиться к европейской антибаллистической программе FREYJA, в частности, своими технологиями.

Кроме того, Украина и Канада работают над Drone Deal.

Отдельно стороны обсудили финансовую поддержку украинского бюджета, сил обороны и подготовку энергетики к зимнему периоду.