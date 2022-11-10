Так, около месяца назад появилась информация, что в Украину вернулись дежурные наши военные, прошедшие подготовку в Британии. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.

Достойно внимания Великая победа Киева: в FT проанализировали, как "уход" россиян из Херсона повлияет на войну

Кто первый соберет резервы, тот и будет иметь преимущество

Он подчеркнул, что это, безусловно, хорошая новость. Однако проблема заключается в том, что украинским воинам необходимо оружие и военная техника, которыми они будут уничтожать российских захватчиков.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ситуация на фронте сложилась так, что обе стороны накапливают резервы. Таким образом, та сторона, которая первой и более качественно соберет резервы – и будет иметь преимущество на поле боя. По мнению Жданова, подготовка резервов сторонами продлится минимум месяц.

Но вряд ли по состоянию на сегодняшний день у Украины есть силы и средства для того, чтобы активно переходить к контрнаступлению,

– заметил военный эксперт.

Впрочем, на отдельных оперативных направлениях Вооруженные Силы обладают огневым преимуществом над врагом и используют его. Более того, благодаря этому преимуществу украинские военные продвигаются вперед и освобождают наши территории.

"А на отдельных участках оперативных направлений мы производим контрнаступательные действия", – сообщил военный эксперт.

Жданов назвал преимущество ВСУ в накоплении резервов: смотрите видео

Последние новости с фронта: коротко