Так, около месяца назад появилась информация, что в Украину вернулись дежурные наши военные, прошедшие подготовку в Британии. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.
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Кто первый соберет резервы, тот и будет иметь преимущество
Он подчеркнул, что это, безусловно, хорошая новость. Однако проблема заключается в том, что украинским воинам необходимо оружие и военная техника, которыми они будут уничтожать российских захватчиков.
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ситуация на фронте сложилась так, что обе стороны накапливают резервы. Таким образом, та сторона, которая первой и более качественно соберет резервы – и будет иметь преимущество на поле боя. По мнению Жданова, подготовка резервов сторонами продлится минимум месяц.
Но вряд ли по состоянию на сегодняшний день у Украины есть силы и средства для того, чтобы активно переходить к контрнаступлению,
– заметил военный эксперт.
Впрочем, на отдельных оперативных направлениях Вооруженные Силы обладают огневым преимуществом над врагом и используют его. Более того, благодаря этому преимуществу украинские военные продвигаются вперед и освобождают наши территории.
"А на отдельных участках оперативных направлений мы производим контрнаступательные действия", – сообщил военный эксперт.
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Последние новости с фронта: коротко
- Украинские воины вытесняют российских оккупантов в Херсонской области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 квадратных километров. Кроме того, Украина возобновила контроль над 41 населенным пунктом.
- Вооруженные Силы Украины 10 ноября освободили еще один населенный пункт в Николаевской области – Снегиревку. В Генштабе ВСУ отметили, что освобождение временно оккупированных территорий на Юге происходит по плану и попросили тишину.
- Страна-агрессор заявила, что выводит оккупационные войска из Херсона на левый берег. Однако в Офисе Президента призывали очень скептически относиться ко всему, что говорит или делает страна-агрессор.
- В то же время в Соединенных Штатах отметили, что фиксируют уход россиян из Херсона. Сообщается, что Россия отводит 20-30 тысяч военных, для чего ей нужны дни или даже недели.