Украина и США готовятся утвердить текст соглашения о недрах, его могут подписать сегодня, – СМИ

В среду, 30 апреля, правительство готовится утвердить текст соглашения с США об экономическом сотрудничестве и добыче ископаемых. Украина якобы готова подписать документ уже сегодня.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на источник в Офисе президента Украины, передает 24 Канал. Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко сейчас находится в Вашингтоне.

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Что известно о подписании соглашения

О возможном подписании соглашения сегодня, 30 апреля, сообщили также в иностранных СМИ, в частности в Bloomberg.

Ссылаясь на знакомый с этим вопросом источник, там отметили – укрепление экономического партнерства между странами может усилить поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Проект соглашения, которое предусматривает создание совместного фонда для управления украинскими инвестиционными проектами, завершен и может быть подписан уже в среду,

– говорится в сообщении.

Однако 2 другие технические соглашения, которые будут определять, как будет функционировать совместный фонд, еще якобы предстоит доработать.

Напомним, Украина и США согласовали, что документ не будет включать предыдущую американскую помощь. Кроме того, договор должен соответствовать европейским обязательствам, не противоречить Конституции и законодательству Украины.