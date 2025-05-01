В течение недели США будут ждать ратификацию соглашения о недрах, – Sky News

После подписания соглашения о недрах с США украинский парламент должен его ратифицировать. Это может произойти в ближайшее время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Следующий шаг – ратификация соглашения

Неназванный американский чиновник сообщил, что украинский парламент теперь должен ратифицировать договор о полезных ископаемых, который в среду подписали министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По словам чиновника, ратификация соглашения ожидается в течение недели.

Напомним, соглашение о полезных ископаемых вступит в силу только после его ратификации Верховной Радой. После подписания оно попадет на рассмотрение депутатов. С членами парламента предварительно проведут консультации по документу.

Отметим, 30 апреля стороны подписали три документа соглашения о недрах. Украина и США будут получать по 50% роялти от новых проектов по природным ресурсам в Украине, а не только от редкоземельных полезных ископаемых.

США также получат преференциальный доступ к любым новым соглашениям по минеральным ресурсам Украины.

Соединенные Штаты согласно договору будут делать "прямые финансовые взносы" в новосозданный инвестиционный фонд и предоставлять новую военную помощь, например – системы противовоздушной обороны для Украины.