В течение недели США будут ждать ратификацию соглашения о недрах, – Sky News
- Украинский парламент должен ратифицировать договор о полезных ископаемых, подписанный с США.
- Ратификация соглашения ожидается в течение недели после консультаций с парламентом Украины.
После подписания соглашения о недрах с США украинский парламент должен его ратифицировать. Это может произойти в ближайшее время.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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Следующий шаг – ратификация соглашения
Неназванный американский чиновник сообщил, что украинский парламент теперь должен ратифицировать договор о полезных ископаемых, который в среду подписали министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По словам чиновника, ратификация соглашения ожидается в течение недели.
Напомним, соглашение о полезных ископаемых вступит в силу только после его ратификации Верховной Радой. После подписания оно попадет на рассмотрение депутатов. С членами парламента предварительно проведут консультации по документу.
Отметим, 30 апреля стороны подписали три документа соглашения о недрах. Украина и США будут получать по 50% роялти от новых проектов по природным ресурсам в Украине, а не только от редкоземельных полезных ископаемых.
США также получат преференциальный доступ к любым новым соглашениям по минеральным ресурсам Украины.
Соединенные Штаты согласно договору будут делать "прямые финансовые взносы" в новосозданный инвестиционный фонд и предоставлять новую военную помощь, например – системы противовоздушной обороны для Украины.