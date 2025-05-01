Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Наступний крок – ратифікація угоди

Неназваний американський чиновник повідомив, що український парламент тепер має ратифікувати договір про корисні копалини, який у середу підписали міністр фінансів США Скотт Бессент та міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За словами посадовця, ратифікація угоди очікується протягом тижня.

Нагадаємо, угода про корисні копалини набуде чинності лише після її ратифікації Верховною Радою. Після підписання вона потрапить на розгляд депутатів. Із членами парламенту попередньо проведуть консультації щодо документа.

Зазначимо, 30 квітня сторони підписали три документи угоди про надра. Україна та США отримуватимуть по 50% роялті від нових проєктів з природних ресурсів в Україні, а не лише від рідкісноземельних корисних копалин.

США також отримають преференційний доступ до будь-яких нових угод щодо мінеральних ресурсів України.

Сполучені Штати згідно з угодою робитимуть "прямі фінансові внески" до новоствореного інвестиційного фонду та надаватимуть нову військову допомогу, наприклад – системи протиповітряної оборони для України.