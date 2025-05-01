Сдержит ли это Путина: Трамп сделал первое заявление после подписания соглашения о недрах

Украина и США 1 мая подписали соглашение о недрах. Президент Трамп сделал первое заявление по этому поводу.

Он рассказал: во время разговора с Зеленским в Ватикане сказал, что подписание соглашения было бы "очень хорошим делом", потому что "Россия намного больше и намного сильнее". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsNation.

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Как Трамп отреагировал на заключение соглашения об ископаемых

Похоже, Трамп доволен заключением соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина. По его словам, он этого стремился, потому что "хотел быть защищенным".

Мы заключили сегодня соглашение, по которому мы получим, знаете, гораздо больше в теории, чем 350 миллиардов долларов, но я хотел быть защищенным. Я не хотел оказаться там и выглядеть дураком,

– сказал он.

Также Трамп в очередной раз повторил, что США потратили на Украину 350 миллиардов долларов, а Европа – гораздо меньше.

Кроме того, журналисты поинтересовались у него, будет ли заключенное соглашение между Украиной и США сдерживать Владимира Путина.

"Ну, возможно", – ответил американский президент.

Напомним, 1 мая СМИ сообщили, что Белый дом одобрил экспорт оружия в Украину. Это первое подобное разрешение после возвращения Трампа в Белый дом на фоне приостановления военной помощи Украине.