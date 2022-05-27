Украина имеет достаточно зерна, чтобы прокормить себя до конца года, – ОП

Запасов зерна в Украине будет достаточно до конца 2022 года. Ими она сможет удовлетворить и внутренний, и мировой спрос.

Россия изначально планировала создать продовольственный кризис в мире

Однако чтобы удовлетворить потребности в 2023 году, нужно остановить военные действия в Черном море. Об этом американскому изданию Newsweek рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

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Из-за того, что Россия блокирует украинские порты, наше государство не может экспортировать продукцию за границу. До полномасштабной войны Украина ежемесячно перевозила по Черному морю более 6 миллионов тонн зерна. Сейчас экспорт перенаправлен через железнодорожные и автомобильные пути. Однако они обладают более низкой пропускной способностью. Например, в апреле по железной дороге вывезли всего 617 тысяч тонн продукции.

По словам Устенко, Россия сразу же планировала блокаду украинских портов для создания продовольственного кризиса в мире. Это делали для того, чтобы давить на Запад по вопросу санкций и предоставлению Украине оружия.

Россия хотела использовать среди прочего пищу как оружие. Она одновременно разыгрывает разные карты на одном столе – энергоресурсы, еда, плюс проводит свою "военную операцию" на нашей земле и разрушает инфраструктуру, а также уничтожает все наши продовольственные запасы,

– отметил чиновник.

Если бои прекратятся, Украина может оперативно начать экспорт

Сейчас кафиры обстреливают все корабли, выходящие в Черное море. Однако если в регионе объявят остановку огня, то суда с зерном могут сразу выйти из порта.

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"Если бои прекратятся, мы могли бы сделать это почти сразу, потому что у нас есть доступ к основным портам", - подчеркнул Устенко.

Политик считает, что единственный способ доставить зерно на мировые рынки – это остановить войну или, по крайней мере, прекратить все военные действия в Черном море.

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