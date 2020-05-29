Украина имеет моральное право выйти из Минских соглашений, – Мережко

Украина может покинуть Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе, если Россия "покажет недобросовестность". Таково мнение главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александра Мережко.

Украина имеет право выйти из Минского процесса

Нардеп отметил, что Минские договоренности закончились еще 31 декабря 2015 года. Об этом Мережко рассказал в интервью Lb.ua.

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В том случае, если Украина соблюдает свои обязательства, а Россия – нет, у нас появляется право – и я здесь провожу аналогию с международным договором – из-за несоблюдения и нарушения договоренности контрагентом выйти из процесса,

– отметил Мережко.

В этом случае о снятии санкций против России речь не идет, так как в сложившейся ситуации будет виновата именно Москва, а не Киев.

Примеры невыполнения договоренностей Россией

На сегодня, отметил Мережко, происходит попытка наполнить Минские договоренности новым содержанием. Однако разработку новых соглашений пока не планируют.

Такого плана нет. Сейчас мы сосредоточены только на добросовестном исполнении того, что зафиксировано в тексте минских соглашений, несмотря на все интерпретации на некоторые положения, которые мы отвергаем,

– добавил Мережко.

Что касается недобросовестности России в исполнении соглашений, то таких примеров можно найти немало, в частности, проведение так называемых "выборов" на оккупированных территориях.

Противостояние России и Украины на минских переговорах