Україна має моральне право вийти з Мінських угод, – Мережко

Україна може покинути Мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі, якщо Росія "покаже несумлінність". Така думка у голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександра Мережка.

Україна має право вийти з Мінського процесу

Нардеп зазначив, що Мінські домовленості закінчились ще 31 грудня 2015 року. Про це Мережко розповів в інтерв'ю Lb.ua.

До теми Мінські переговори: чому представники Путіна влаштовують істеричні демарші

В тому випадку, якщо Україна дотримує свої зобов'язання, а Росія – ні, у нас з'являється право – і я тут проводжу аналогію з міжнародним договором – через недотримання і порушення домовленості контрагентом вийти з процесу,

– наголосив Мережко.

У цьому разі про зняття санкцій проти Росії не мовиться, адже саме Москва буде винувата у ситуації, що склалась, а не Київ.

Приклади невиконання домовленостей Росією

На сьогодні, зауважив Мережко, відбувається спроба наповнити Мінські домовленості новим змістом. Проте розробку нових угод наразі не планують.

Такого плану немає. Зараз ми зосереджені лише на сумлінному виконанні того, що зафіксовано в тексті мінських угод, попри всі інтерпретації на деякі положення, які ми відкидаємо,

– додав Мережко.

Щодо несумлінності Росії у виконанні угод, то таких прикладів можна знайти чимало, зокрема, проведення так званих "виборів" на окупованих територіях.

Протистояння Росії та України на мінських переговорах