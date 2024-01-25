Еще командующий ВС подчеркнул, что его подчиненные работают постоянно. В частности, только что отбили атаку "Шахедов", о чем подробно расскажут утром.

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Россия хочет дискредитировать Украину перед миром

В течение дня 24 января 2024 года исступленная российская пропаганда направляет фейковый поток информации на внешнюю аудиторию – пытается дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества. Цель очевидна – они хотят снизить международную поддержку нашего государства. Не выйдет! Украина имеет право на защиту и право на уничтожение средств воздушного нападения агрессора,

– написал Олещук.

Он подчеркнул, что многие украинские города и села ежедневно и каждую ночь находятся под обстрелами российских ракет, бомб и дронов. Это Харьков, Херсон, Днепр, Запорожье и другие прифронтовые регионы. Так что ВС "делают все, чтобы достать врага как в небе, так и на земле".

Вы читаете наши отчеты. Многие российские самолеты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей. Они уничтожены! У нас появляется все большее количество инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ожидает!

– эмоционально выразился командующий Воздушными силами.

Напоследок он заметил, что ВС "били, бьют и будут бить врага, где бы он ни был, защищать наших граждан от террористических атак!".

Россия обвиняет Украину в обстрелах, а сама атакует постоянно