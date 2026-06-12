Преимущество Украины на фронте растет: СМИ раскрыли, какие шаги в безысходности могут предпринять Путин

На фоне сложной геополитической ситуации Украина демонстрирует заметные успехи на поле боя и усиливает давление на российские войска. В то же время аналитики отмечают, что, несмотря на растущие потери России и утрату позиций, риски эскалации со стороны Москвы сохраняются.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

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Авторы издания призывают сдержанно оценивать текущие успехи, отмечая,, что неизвестно,, как долго Украина сможет сохранять преимущество на фронте. Они также предупреждают,, что неопределенность ситуации и потенциальные действия российского руководства создают риски дальнейшей эскалации.

2026 год значительно отличается от предыдущих, в частности из-за замедления темпов российского наступления. В то же время потери врага остаются высокими. Ежемесячно, по оценкам, около 35 тысяч военных гибнут, получают ранения или пропадают без вести на фронте.

В материале отмечено, что БПЛА продолжают играть ключевую роль в боевых действиях, значительно влияя на ситуацию. Аналитики отмечают, что именно развитие беспилотных технологий, где циклы разработки сократились до дней и недель, в значительной степени сдвинуло баланс на фронте.

Повсеместное применение дронов создает вдоль линии боевого столкновения так называемую «зону смерти» для российских войск, тем самым затрудняя передвижение и скопление сил. В результате эта динамика в настоящее время больше благоприятствует Украине как обороняющейся стороне, чем России как нападающей.

Дипломатическая ситуация также претерпела изменения: результаты апрельских выборов в Венгрии ослабили позиции Виктора Орбана, который считался одним из главных союзников Путина в Европе, и устранили одно из препятствий для дальнейшего финансирования Украины со стороны ЕС.

Ничто из этого не означает, что победа близка: Украина все еще не может освободить значительные части своей территории на востоке, которые сейчас удерживает Москва. Путин по-прежнему настроен на дальнейшее расчленение и политическую нейтрализацию этой страны. Но если Украина будет продолжать наносить потери армиям Путина и подрывать российскую экономику до конца этого года, возможно, это исчерпает даже готовность Путина принимать такие чрезмерные расходы,

– предполагают авторы материала.

Как будет действовать Путин под давлением?

В случае усиления давления российский президент, вероятно, может прибегнуть к еще более жестким принудительным мерам. Там напомнили, что он долгое время представляет войну против Украины как более широкое противостояние с Западом и неоднократно использовал ядерные угрозы, диверсионные операции и другие элементы гибридной войны, чтобы дестабилизировать союзников Киева.

В Bloomberg убеждены, что Путин не готовит Россию к глобальной войне, поскольку его армия и так вовлечена в конфликт в Украине. В то же время, по оценке аналитиков, он может рассчитывать, что демонстрация военной силы и угрозы эскалации повлияют на позицию европейских стран и уменьшат их поддержку Украины. Также не исключается, что Кремль надеется на дипломатическое давление со стороны США, в частности, на потенциальное вмешательство Дональда Трампа в выгодном для Москвы формате.

В то же время некоторые чиновники НАТО опасаются, что диктатор может инсценировать небольшой военный конфликт, например, оккупацию, а затем быстрый вывод войск с территории Эстонии, чтобы дискредитировать НАТО и показать Европе, что Трамп больше не поддерживает ее.

Это все еще маловероятный сценарий. Но Путин, который поставил на карту все в Украине, не легко смирится с горьким разочарованием там. Конфликт, который сейчас складывается в пользу "хороших парней", может стать опаснее, прежде чем закончится,

– резюмировали в материале.

Война в Украине: последние новости

В течение 10 – 11 июня российские войска не сумели продвинуться ни на одном участке фронта. Аналитики ISW зафиксировали лишь одну инфильтрационную миссию в районе Константиновки – Дружковки. Там оккупанты подняли российский флаг в северо-восточной части Роскошного. Однако, специалисты отметили, что подобные эпизоды с флагами могут использоваться как информационный инструмент для создания впечатления о российском успехе и ослаблении украинной обороны.

В то же время украинские силы успешно продвигаются на Александровском направлении.

За последние сутки российские войска потеряли 1 300 своих солдат,, а также 4 танка, 2 РСЗО и 1 средство ПВО.