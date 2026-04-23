Россияне требуют вывода украинских войск с территорий Донецкой и Луганской областей. Однако Киев имеет на это конкретное решение, которое удовлетворит прежде всего украинцев.

Соответствующее заявление глава Офиса Президента Кирилл Буданов сделал на полях 18-го Киевского Форума по безопасности, где был также и 24 Канал.

Какова судьба Донбасса?

Генерал отметил, что Украина сейчас находится в ситуации, когда нельзя показывать слабые стороны, ведь тогда никто вообще не будет соглашаться разговаривать с нами.

Что же касается земель украинского Донбасса, Буданов дал четкий ответ.

Красная линия проста и всем понятна. Первое: ничего не отдаем. Этого не будет. Кто бы там что ни пытался. Относительно Донбасса – мы знаем определенное решение, которое удовлетворит прежде всего нас. И никто здесь не в праве торговать землей,

– отметил руководитель ОП.

Кирилл Буданов также отметил, что украинцам критически необходимо сейчас объединиться ради выживания всего государства. По его словам, наша внутренняя сила заключается именно в единстве, устойчивости и способности бороться, внешняя же – в работе с союзниками.

"Но если мы будем разобщены изнутри, все остальное теряет всякое значение. Нам можно забросить сюда миллионы танков и дронов, но без единства это не будет работать", – подчеркнул генерал.

Он уточнил, что все остальное сейчас может привести "к катастрофе".

Важно! Владимир Зеленский отметил, что добровольный уход украинских войск с территорий Донецкой и Луганской областей стал бы серьезным стратегическим поражением, ведь это привело бы к падению боевого духа и потере важных оборонительных укреплений.



В то же время Владимир Путин продолжает рассматривать полный контроль над Донецкой областью как один из ключевых политических и военных приоритетов, сопровождая это пропагандистскими заявлениями о "защите" населения и пытаясь сформировать образ победы.

