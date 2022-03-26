Украина имела информаторов не только в российской армии, но и среди руководства, – Буданов
Источник:The Nation
Разведка Минобороны уверяет, что Украина имела информаторов не только в российской армии, но и среди руководства. Именно поэтому украинцы так успешно действуют против россиян.
Об этом сообщил руководитель разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, одним из ключей для эффективности украинских сил в войне является сбор разведывательных данных.
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Он утверждает, что изначально украинцы были подготовлены.
У нас много информаторов в российской армии, и не только в армии, но и в их политических кругах и руководстве,
– заявил Кирилл Буданов.
Руководитель разведки утверждает, что уже в ноябре 2021 года они знали о намерениях россиян, и вы видите, что все так и произошло. В то же время, дата несколько раз менялась.
Буданов сказал, что разведка означает, что украинцы готовы к вторжению.
К слову, план Путина по поводу скорой и победной войны против Украины, очевидно, провалился. Сейчас российский диктатор решил найти виновного в этом, рассказывает военный эксперт Олег Жданов. По его словам, из России могли слить планы относительно войны, чтобы остановить ее.
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