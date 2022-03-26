Про це повідомив керівник розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, одним із ключів для ефективності українських сил у війні є збір розвідувальних даних.

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Він стверджує, що з самого початку українці були підготовлені.

У нас є багато інформаторів у російській армії, і не тільки в армії, але й у їхніх політичних колах та керівництві,

– заявив Кирило Буданов.

Керівник розвідки переконує, що вже у листопаді 2021 року вони знали про наміри росіян, і ви бачите, що все так і сталося. Водночас дата кілька разів змінювалася.

Буданов сказав, що розвідка означає, що українці готові до вторгнення.

До слова, план Путіна щодо швидкої і переможної війни проти України, очевидно, провалився. Наразі російський диктатор вирішив знайти винного в цьому, розповідає військовий експерт Олег Жданов. За його словами, з Росії могли злити плани щодо війни, щоб зупинити її.

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