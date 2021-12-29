Украина инициировала внеочередное заседание ТКГ: Россия считает его "нецелесообразным"

Украинская сторона инициировала срочное заседание ТКГ. Его хотели провести в среду, 29 декабря. В то же время страна-агрессор заявила, что это – "нецелесообразно".

Ответ России обнародовал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Он отметил, что эта ситуация показывает, кому что нужно.

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Сразу видно, кому что нужно. Мы запросили внеочередное заседание ТКГ из-за нарушения режима прекращения огня. Пришел ответ российской стороны: "нецелесообразно",

– подчеркнул Гармаш.

Украина инициирует срочное заседание ТКГ

Исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин рассказал, что уже направил письмо относительно заседания представителям ОБСЕ.

Российские оккупанты вызывающе нарушают режим тишины. Именно поэтому украинская сторона инициировала срочное заседание ТКГ.

Договоренности 22 декабря

В Минобороны сообщили, что во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 декабря договорились и дальше соблюдать соглашение о режиме тишины на Донбассе. Формально он действует с июля 2020 года.

В то же время боевики регулярно нарушают договоренности и открывают огонь. В частности, боевики палят из запрещенного оружия.

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