Украина инициировала внеочередное заседание ТКГ: Россия считает его "нецелесообразным"
29 декабря 2021 , 16:06Читати новину українською
Источник:фейсбук Sergiy Garmash
Украинская сторона инициировала срочное заседание ТКГ. Его хотели провести в среду, 29 декабря. В то же время страна-агрессор заявила, что это – "нецелесообразно".
Ответ России обнародовал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Он отметил, что эта ситуация показывает, кому что нужно.
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Сразу видно, кому что нужно. Мы запросили внеочередное заседание ТКГ из-за нарушения режима прекращения огня. Пришел ответ российской стороны: "нецелесообразно",
– подчеркнул Гармаш.
Украина инициирует срочное заседание ТКГ
- Исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин рассказал, что уже направил письмо относительно заседания представителям ОБСЕ.
Российские оккупанты вызывающе нарушают режим тишины. Именно поэтому украинская сторона инициировала срочное заседание ТКГ.
Договоренности 22 декабря
- В Минобороны сообщили, что во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 декабря договорились и дальше соблюдать соглашение о режиме тишины на Донбассе. Формально он действует с июля 2020 года.
- В то же время боевики регулярно нарушают договоренности и открывают огонь. В частности, боевики палят из запрещенного оружия.
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