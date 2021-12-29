Відповідь Росії оприлюднив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш. Він зауважив, що ця ситуація показує, кому що потрібно.

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Відразу видно, кому що потрібно. Ми запросили позачергове засідання ТКГ через порушення режиму припинення вогню. Прийшла відповідь російської сторони: "недоцільно",

– наголосив Гармаш.

Україна ініціює термінове засідання ТКГ

Виконувач обов'язків першого заступника голови української делегації у ТКГ Андрій Костін розповів, що вже направив листа щодо засідання представникам ОБСЄ.

Російські окупанти зухвало порушують режим тиші. Саме тому українська сторона ініціювала термінове засідання ТКГ.

Домовленості 22 грудня

У Міноборони повідомили, що під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились й далі дотримуватися угоди про режим тиші на Донбасі. Формально він діє з липня 2020 року.

Водночас бойовики регулярно порушують домовленості й відкривають вогонь. Зокрема, бойовики гатять з забороненої зброї.

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