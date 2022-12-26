Украина инициирует процесс исключения России из ООН, – МИД

Украина будет официально требовать исключить Россию из Совбеза ООН. Ведь страна-террористка заняла кресло постоянного члена в обход определенных Уставом ООН процедур.

Об этом рассказали в МИДе. В ведомстве отметили, что распад Советского Союза оставил нерешенным вопрос международных прав и обязанностей СССР. С точки зрения международного права, неурегулированным остается и вопрос о статусе государства-члена ООН и постоянном члене Совета Безопасности ООН, которым пользуется Россия.

К теме Украина официально потребует исключить Россию из Совбеза ООН: насколько это реально

Украина инициирует процесс исключения России из ООН

В МИД отметили, что Россия ошибочно считает вопрос статуса постоянного члена Совбеза ООН урегулированным, ссылаясь на то, что уже с 24 декабря 1991 года, а в публичной плоскости – с 31 декабря 1991 года там появилась табличка с ее названием. На самом деле согласно Уставу ООН для этого не было и до сих пор нет никаких легитимных оснований.

Российская Федерация заняла кресло постоянного члена Совбеза ООН в обход определенных Уставом ООН процедур. Это произошло на основании обычного письма Президента РСФСР Бориса Ельцина на имя Генерального секретаря ООН, которое было отправлено 24 декабря 31 год назад. Действующий Устав ООН не содержит слов "Российская Федерация",

– говорится в заявлении ведомства.

Также их нет в статье 23 Устава, где перечислены постоянные члены Совета Безопасности ООН.

"Правомерная процедура обретения государством "Российская Федерация" членства в ООН и места среди постоянных членов Совета Безопасности должна обязательно предусматривать шаги, определенные Уставом ООН. В декабре 1991 года обращение Российской Федерации о намерении продлить членство СССР в ООН должно быть должным образом рассмотрено Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей в соответствии со статьей 4 Устава ООН", – подчеркнули в МИД.

Эта статья предусматривает, что членство миролюбивых государств в ООН приобретается именно по рекомендации Совета Безопасности ООН и по решению Генеральной Ассамблеи и только таким образом. В частности, такой путь прошли Чехия и Словакия после того, как государство-член ООН под названием "Чехословакия" прекратило свое существование.

"Таким образом, Российская Федерация никогда не проходила правомерной процедуры обретения членства и занимает место СССР в Совете Безопасности ООН незаконно. С юридической и политической точек зрения может быть только один вывод: Россия – узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН", – добавили в МИД. .

Кроме того, никоим образом не могла подменить действующий Устав ООН и договоренность группы стран бывшего СССР в Алматы в декабре 1991 года. Она не была ратифицирована парламентом Украины, но якобы стала основанием для тогдашнего Президента РСФСР Бориса Ельцина обратиться к Генеральному секретарю ООН по поводу "континуитета" членства СССР. В тот момент РСФСР также не являлась членом Организации.

"Мнение Юридического советника Секретариата ООН по правовым основаниям пребывания России в ООН также не подменяет действующий Устав ООН, и не могло служить основой для молчаливого согласия по принятию России в члены ни для Секретариата ООН, ни для государств-членов ООН, включая членов Совбеза", – отметили в МИД.

В ведомстве заметили, что, по сути, это был беспрецедентный случай в истории ООН, когда:

страна навязала свое членство односторонним решениям,

страны-члены были лишены уставного права выразить свою позицию путем голосования в Генеральной Ассамблее относительно стремления РСФСР обрести членство способом, не предусмотренным Уставом.

Россия не соответствует понятию миролюбия

В МИД добавили, что сомнительно и право России входить в состав ООН в целом, поскольку она не соответствует основному критерию членства.

Пункт 1 статьи 4 четко отмечает, что членство в ООН открыто для всех миролюбивых государств. Действия Российской Федерации противоположны понятию "миролюбия". Три десятилетия ее незаконного пребывания в ООН отмечены войнами и захватом территорий других стран, силовым изменением международно признанных границ, попытками удовлетворить захватнические и неоимперские амбиции,

– объяснили в ведомстве.

Сейчас от полномасштабного вторжения России страдает Украина. Этому предшествовало 8 лет вооруженной агрессии. Страна-террористка пыталась аннексировать Крым, а также Донецкую, Запорожскую, Луганскую и Херсонскую области Украины в результате угрозы силой или применения силы. Военный контроль и временная оккупация этих территорий является нарушением суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины, а также общепризнанных принципов и норм международного права.

"Война Российской Федерации против Украины является беспрецедентным актом нарушения целей и принципов Устава ООН со времен его подписания в 1945 году и лишает Россию права называться миролюбивым государством", – добавили в МИД.

Действия Российской Федерации в 2014 и 2022 году категорически осудило международное сообщество. В частности, об этом свидетельствуют 2 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН:

"Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года,

Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН от 12 октября 2022 года.

Однако Россия игнорирует любые попытки вернуть ее в сети международного права и принципа миролюбия. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Агрессия против Украины" от 2 марта 2022 года призвала страну-террористку:

прекратить вооруженную агрессию против Украины,

деоккупировать все украинские территории,

немедленно, полностью и безусловно, вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Международный суд ООН 16 марта 2022 г. приказал России немедленно вывести войска с территории Украины и прекратить боевые действия.

"Российская Федерация вызывающе отказывается выполнять обязательный приказ Международного суда ООН и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Официальные заявления Кремля, которыми он оправдывает свои авиационные удары и ракетные обстрелы, глобальный энергетический шантаж и "голодные игры" путем блокирования экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, свидетельствуют о то, что действия России являются не только геноцидом украинского народа, но и стали прямой угрозой международному миру и безопасности», – заявили в МИД.

Россия регулярно совершает террористические акты против граждан Украины и других государств, в частности:

сбитие авиалайнера малазийских авиалиний MH17,

теракт под Волновахой,

обстрелы жилых кварталов микрорайона Восточный в Мариуполе,

взрывы во время митинга за соборность Украины в Харькове,

взрывы в Харьковском клубе "Стена",

массированные ракетные обстрелы критической гражданской инфраструктуры и другие террористические акты.

Что требует Украина

Украина призывает государства-члены ООН:

восстановить применение Устава в вопросе легитимности пребывания России в организации,

лишить ее статуса постоянного члена Совбеза ООН,

исключить ее из ООН в целом.

Исходя из того, что устранение Российской Федерации из Совета Безопасности ООН не будет иметь обратной силы в отношении предыдущих решений этого органа и не повлечет аннулирования или пересмотра резолюций Совета Безопасности, принятых до сих пор. Считаем, что руководствуясь принципом равноправия членов ООН, Российская Федерация должна пройти тот же международно-правовой путь обретения членства в Организации, что и другие страны,

– заявили в МИД.

В ведомстве добавили, что возвращение России в ООН в будущем может рассматриваться только при условии соблюдения ею критериев членства.

"Соблюдение определенной Уставом процедуры восстановит право каждого государства-члена проголосовать в Генеральной Ассамблее по поводу целесообразности принятия Российской Федерации в состав ООН — уставное право, которого они были лишены 31 год назад", – пояснили в МИД.

Только после выполнения Россией условий членства в Организации можно рассматривать ее принятие в члены через решение Генеральной Ассамблеи ООН по рекомендации Совета Безопасности ООН, как это предусмотрено пунктом 2 статьи 4 Устава.

"Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей этого заявления, и в этом контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния Российской Федерации", – подытожили в ведомстве.