Украина бьет по России дронами с искусственным интеллектом: CNN объяснили их особенности

CNN заявили, что Украина использует против России беспилотники с искусственным интеллектом. Эти дроны атакуют нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора.

Украинские БПЛА с искусственным интеллектом пытаются уничтожить энергетическую отрасль страны-агрессора. В материале отмечается, что "пока это работает".

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Какова особенность таких дронов

Украина применяет дроны, которые долетают до Москвы, Рязани и других городов страны-агрессора. Там расположены крупные российские НПЗ. ПВО оккупантов не справляется с этими беспилотниками, поэтому такие атаки все чаще становятся успешными.

Эти смелые украинские удары наносят удар по огромной российской нефтяной и газовой промышленности, которая, несмотря на запрет Запада на импорт и ограничение цен, остается крупнейшим источником дохода для военной экономики Москвы,

– говорится в материале.

Издание со ссылкой на анонимные источники пишет, что Киев использует дроны с большим радиусом действия и расширенными возможностями. В некоторые беспилотники украинцы даже начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, чтобы помочь им ориентироваться и избегать препятствий.

Точность во время глушения обеспечивается благодаря использованию искусственного интеллекта. Каждый самолет имеет терминальный компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты определены заранее с нашими союзниками, и самолеты придерживаются плана полета, чтобы мы могли поражать цели с метровой точностью,

– заявил неназванный собеседник.

Как пояснил изданию аналитик из Королевского института объединенных служб, британского мозгового центра Ной Сильвия, эти беспилотники имеют "машинное зрение". Это форма ИИ, благодаря которой дроны учатся определять географию и цель, к которой они направляются. По его словам, такие БПЛА являются полностью автономными и не нуждаются в связи со спутниками.

Бывший британский военный офицер и эксперт по борьбе с дронами и искусственного интеллекта Крис Линкольн-Джонс считает, что уровень ИИ в беспилотниках все еще очень низкий.

Такого уровня автономности еще не было в дронах раньше, но мы все еще находимся на ранних стадиях потенциала этой технологии,

– сказал он.

Журналисты также обратились за комментарием по поводу использования ИИ в дронах в Минобороны Украины и СБУ, однако в этих ведомствах отказались обсуждать такую информацию.

В материале отмечается, что Украина смогла получить технологическое преимущество против значительно большей рабочей силы и лучше подготовленного промышленного оборудования России благодаря созданию полноценной индустрии дронов. По словам экспертов, украинские беспилотники ударили не по хранилищам топлива, а по дистилляционным установкам, где перерабатывается сырая нефть.

Так, упомянутый выше аналитик Ной Сильвия заметил, что некоторые выбранные для атак цели требуют много западных технологий, которые России гораздо труднее убрать. По мнению экспертов, подобная тактика дает Киеву большую отдачу, потому что такие атаки наносят стране-агрессору больше вреда, чем просто случайные удары по НПЗ. И рынки это замечают.

Что сказали в Минцифры