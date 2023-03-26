Использование снарядов Yarmuk показал Генеральный штаб ВСУ 25 марта. Никаких комментариев не было.

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Известно, что реактивные 122-мм снаряды Yarmuk производит Pakistani Ordnance Factories – пакистанская компания.

Предполагается, что эти снаряды – не прямая помощь Украине со стороны Пакистана. Возможно, Yarmuk – закупки союзников Украины. В частности, помочь могла Великобритания. Известно, что страна устроила свой "воздушный мост" между Пакистаном и Румынией. Так доставляли засекреченные грузы.

Ранее СМИ сообщили, что Пакистан направил через Германию снаряды для реактивных систем. В то же время в Пакистане опровергли это сообщение.

Польша увеличит производство снарядов

Матеуш Моравецкий – премьер-министр Польши – заявил, что Польша в несколько раз увеличит производство боеприпасов. Официальная Варшава делает это, чтобы помочь Украине покрыть потребность в снарядах. В частности, для этого планируется открыть несколько тысяч дополнительных вакансий. Кроме того, Польша надеется, что инициативу поддержат частные компании.