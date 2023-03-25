Кроме того, в рамках очередного пакета военной помощи от Германии Украина получит радары для обнаружения дронов, которые помогут защитить наши города. Об этом во время стрима на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал.

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Что вошло в новый пакет помощи от немцев

Жданов сообщил, что Германия передала нашему государству следующее вооружение:

инженерные танки Dachs – это инженерные машины на базе танка Leopard;

пулеметы MG3 для танков Leopard 2, боевых машин Marder и инженерных танков Dachs, также имеющих вооружение;

запчасти к танкам Leopard 2 и машинам Marder;

системы для обнаружения дронов.

Учитывая, что противник совершенствует навыки применения дронов, нам нужно создавать мелкую и чистую сетку для защиты наших городов,

– заметил военный эксперт.

По его словам, это поможет нам в дальнейшем избежать таких инцидентов как в Кривом Роге. Так, россияне запустили по городу 6 беспилотников, сбить удалось только один.

Жданов о новом пакете помощи от немцев: смотрите видео

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